تحرير 43 محضرا خلال حملة لإزالة الإشغالات بشوارع ملوي بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كل الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كل الإشغالات على حرم الطريق العام، وإزالة كل التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بشارع العرفاني، وتونى بك وسيف باشا بحي شمال المدينة، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 43 مخالفة تنوعت بين "إزالة إدارية، إشغال طريق، بائع متجول".

ويأتي ذلك في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الانضباط للشارع والطريق العام، وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.