محافظ الشرقية يُهنئ أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023 هاتفيا

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اتصالات هاتفية مع أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023؛ لتهنئتهم بالنجاح.



ودعا المحافظ أوائل الشهادة الإعدادية بالشرقية إلى مواصلة الاجتهاد والتفوق في كافة مراحلهم الدراسية المقبلة.



يشار إلى أن إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام 137 ألفا و749 طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد الناجحين 136 ألفا و581 طالب وطالبة على مستوى مدارس المحافظة، حيث وصلت نسبة النجاح في الإعدادية العامة 85.91%، والإعدادية المهنية 68.59%، والإعدادية للصم 94%، والإعدادية للنور للمكفوفين 83%.



وجاءت قائمة أوائل الشهادة الإعدادية في الشرقية كالآتي:

• الطالب محمد محمود فوزي ابراهيم المُقيد بمدرسة الإبراهيمية الرسمية لغات الإعدادية التابعة لإدارة الإبراهيمية التعليمية، الحاصل على المركز الأول بمجموع 280 درجة.

• الطالبة جنا عماد عبد الله غازي المُقيدة بمدرسة جزيرة الشيخ التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية والحاصلة علي المركز الثاني بمجموع 278.5 درجة.

• الطالبة ندي نجاح عبد الحفيظ محمد المُقيدة بمدرسة الشهيد محمد جمال رفعت الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية والحاصلة على المركز الثاني مكرر بمجموع 278.5 درجة.

• الطالبة هدى هاني محمد حسن المُقيدة بمدرسة كفر صقر الإعدادية بنات التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية والحاصلة علي المركز الثاني مكرر بمجموع 278.5 درجة.

• الطالبة أسماء رضا شحاتة المقيدة بمدرسة منشأة ناصر الإعدادية التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية والحاصلة على المركز الخامس بمجموع 278 درجة.

• الطالبة نورهان هاني أحمد محمد المقيدة بمدرسة منشأة ناصر الإعدادية التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية والحاصلة على المركز الخامس مكرر بمجموع 278 درجة.

• الطالبة منة هاني عبدالمنعم إبراهيم المقيدة بمدرسة الشهيد الرائد شريف طلعت للغات الإعدادية بنات التابعة لاداره غرب الزقازيق التعليمية والحاصلة على المركز الخامس مكرر بمجموع 278 درجة.

• الطالبة جنى كمال ربيع عيد المقيدة بمدرسه الوادي الشرقي الرسمية للغات التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية والحاصلة على المركز الخامس مكرر بمجموع 278 درجة.

• الطالبة هنا عز الدين محمود أحمد المقيدة بمدرسة الصالحية للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الصالحية الجديدة التعليمية والحاصل على المركز التاسع بمجموع 277.5 درجة.

• الطالب سعيد السيد سعيد دراز المقيد بمدرسة العزيزية للتعليم الأساسي التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية والحاصل على المركز التاسع مكرر بمجموع 277.5 درجة.

• الطالبة ندى محمد محمد محمد محمود المقيدة بمدرسة المصرية الإنجليزية لغات التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية و الحاصلة على المركز التاسع مكرر بمجموع 277.5 درجة.

• الطالب عبدالرحمن محمد أبو الفتح المقيد بمدرسة الشهيد وليد النمر بالتلين التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية والحاصل على المركز التاسع مكرر بمجموع 277.5 درجة.

• الطالب معاذ عصام أحمد عبد المجيد المقيد بمدرسة القومية العربية الخاصة التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية والحاصل على المركز التاسع مكرر بمجموع 277.5 درجة.

• الطالب إياد أحمد محمد محمد المقيد بمدرسة فاقوس الإعدادية الرسمية للغات التابعة لإدارة فاقوس التعليمية والحاصل على المركز التاسع مكرر بمجموع 277.5 درجة.

• الطالب كريم ياسر عوض شحاتة المقيد بمدرسة حسين سيد أحمد للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية والحاصل على المركز التاسع مكرر بمجموع 277.5 درجة.

• الطالبة آية عربي السيد عبد العزيز المقيدة بمدرسة عبدالسلام حمد الإعدادية التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية والحاصلة على المركز التاسع بمجموع 277.5 درجة.

• الطالبة ريم رضا محمد حسن المقيدة بمدرسة الشهيد صلاح محمد فتحي التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية والحاصلة على المركز التاسع بمجموع 277.5 درجة.