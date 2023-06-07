وزير التموين يضع حجر الأساس لأول مستودع استراتيجي بالسويس السبت المقبل

يضع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي يرافقه الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية يوم السبت المقبل حجر الأساس لأول مخزن استراتيجي بمنطقة جبل عتاقة بمحافظة السويس.

وذكر جهاز تنمية التجارة الداخلية، في بيان اليوم، أن إنشاء المخزن يأتي في إطار المشروع القومي لإنشاء 7 مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، لزيادة المساحات التخزينية للسلع التموينية سواء المجففة أو المبردة أو المجمدة على مدار العام وتقليل الهادر مما يسهم في رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية.

وأضاف أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تستهدف 7 مخازن استراتيجية تخدم أكثر من محافظة وتشمل المرحلة الأولى للمشروع إقامة مستودعات في كلا من الشرقية، السويس، الأقصر، والفيوم، على أن يتم في المرحلة الثانية طرح إنشاء 3 مستودعات أخرى.