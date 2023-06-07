أبو العينين: ‏‎القضية الفلسطينية قضية محورية والشعب الفلسطيني له حقوق تاريخية يجب أن يحترمها الجميع

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن العالم يشهدا اليوم تغيرا كبيرا وأن ما يحدث في الشرق الأوسط محط ‏أنظار العالم كله اقتصاديا وسياسيا.

وشدد أبو العينين، خلال كلمته في برلمان البحر المتوسط المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما، بصفته ‏الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، على أن القضية الفلسطينية قضية محورية وآن الأوان أن تكون فيها قرارات مصيرية، ‏وأن الشعب الفلسطيني له حقوق تاريخية يجب أن يحترمها الجميع.

وقال "إن نبض الشارع السياسي في الأمة العربية في حالة ‏إحباط شديد من المنظمات الدولية وما يحدث في القضايا الدولية المُلحة على مدار ‏السنوات الماضية".‏

وطالب أبو العينين بضرورة التنسيق بين دول العالم والعمل على بناء المستقبل وإيجاد سبل ‏للحوار والنقاش، قائلا: الآن مستقبل العالم كله في الشرق الأوسط.‏

كما طالب دول العالم بالاستثمار في الدول العربية، مشيدا بدعوات مصر والسعودية ‏والإمارات والمغرب وتونس والجزائر للاستثمار.

وأكد النائب محمد أبو العينين أن قوانين الاستثمار في مصر أصبحت ‏تُعدل لمصلحة المستثمر، مطالبا بضرورة وجود مشروعات ومبادرات تنموية يتم مناقشتها مع مؤسسات ‏التمويل الدولية كنقل التكنولوجيا أو بناء المدن الصناعية الجديدة، مستشهدا بتجربة مصر في بناء ‏العاصمة الإدارية الجديدة التي تبلغ مساحتها 3 أضعاف مساحة القاهرة، وبها كم كبير من ‏الإنشاءات والمدن الذكية والصناعية.‏