 أبو العينين: ‏‎القضية الفلسطينية قضية محورية والشعب الفلسطيني له حقوق تاريخية يجب أن يحترمها الجميع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أبو العينين: ‏‎القضية الفلسطينية قضية محورية والشعب الفلسطيني له حقوق تاريخية يجب أن يحترمها الجميع


نشر في: الأربعاء 7 يونيو 2023 - 8:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 يونيو 2023 - 8:47 ص

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن العالم يشهدا اليوم تغيرا كبيرا وأن ما يحدث في الشرق الأوسط محط ‏أنظار العالم كله اقتصاديا وسياسيا.
وشدد أبو العينين، خلال كلمته في برلمان البحر المتوسط المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما، بصفته ‏الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، على أن القضية الفلسطينية قضية محورية وآن الأوان أن تكون فيها قرارات مصيرية، ‏وأن الشعب الفلسطيني له حقوق تاريخية يجب أن يحترمها الجميع.
وقال "إن نبض الشارع السياسي في الأمة العربية في حالة ‏إحباط شديد من المنظمات الدولية وما يحدث في القضايا الدولية المُلحة على مدار ‏السنوات الماضية".‏
وطالب أبو العينين بضرورة التنسيق بين دول العالم والعمل على بناء المستقبل وإيجاد سبل ‏للحوار والنقاش، قائلا: الآن مستقبل العالم كله في الشرق الأوسط.‏
كما طالب دول العالم بالاستثمار في الدول العربية، مشيدا بدعوات مصر والسعودية ‏والإمارات والمغرب وتونس والجزائر للاستثمار.
وأكد النائب محمد أبو العينين أن قوانين الاستثمار في مصر أصبحت ‏تُعدل لمصلحة المستثمر، مطالبا بضرورة وجود مشروعات ومبادرات تنموية يتم مناقشتها مع مؤسسات ‏التمويل الدولية كنقل التكنولوجيا أو بناء المدن الصناعية الجديدة، مستشهدا بتجربة مصر في بناء ‏العاصمة الإدارية الجديدة التي تبلغ مساحتها 3 أضعاف مساحة القاهرة، وبها كم كبير من ‏الإنشاءات والمدن الذكية والصناعية.‏


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