 وفاة مصطفى الرفاعي وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية الأسبق عن عمر 89 عاما - بوابة الشروق
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وفاة مصطفى الرفاعي وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية الأسبق عن عمر 89 عاما

الدكتور مصطفى الرفاعي
الدكتور مصطفى الرفاعي

نشر في: الأربعاء 7 يونيو 2023 - 12:52 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 يونيو 2023 - 1:01 ص

توفي الدكتور مصطفى الرفاعي وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية الأسبق، عن عمر يناهز 89 عاما.

ولد الرفاعي لأب كان طبيبًا أتم دراسة الطب وحصل على دبلومة في البكتريولوجي عام 1926 من جامعة فيينا. أما جده لوالده فكان أميرالاي في الجيش المصري.

وجده لوالدته هو حافظ بك عابدين، وهو ممن درس القانون في السوروبون بباريس، وكان عضوًا بارزًا في حزب الوفد، ودخل مجلس النواب عنه.
أما والدته فقد دخلت جامعة القاهرة للدراسة بكلية الآداب عام 1932، وهو العام الذي تزوجت فيه من والده.

والتحق عام 1939 بمدرسة الخديوي إسماعيل بشارع نوبار، ومنها حصل على شهادة التوجيهية قبل أن يكمل 16 عامًا.

فيما بعد التحق بكلية الهندسة قسم الهندسة الكيماوية بجامعة القاهرة، وكان عدد أعضاء القسم 7 أعضاء فقط؛ لأن معظم الطلبة يفضلون الهندسة المدنية أو الميكانيكية. وتحصل فيها على بكالوريوس في الهندسة الكيماوية، وبعدها عمل مهندسًا بوحدة تقطير معمل تكرير البترول الحكومي بالسويس.

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