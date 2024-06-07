تصدير 30147 طنا من البضائع العامة من ميناء دمياط خلال 24 ساعة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، عن تصدير 30147 طنًا من البضائع العامة إلى ميناء دمياط.

وتشتمل هذه البضائع على 15059 طنًا من الرمل الزجاجي، و1189 طنًا من الملح، و5650 طنًا من الأسمنت المعبأ، و616 طنًا من الأسمنت الصب، و7633 طنًا من البضائع المتنوعة.

وأوضح بيان صادر عن هيئة الميناء اليوم أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 64313 طنًا، تشمل 10835 طنًا من القمح، و17093 طنًا من الفول، و5475 طنًا من الذرة، و5328 طنًا من الحديد، و1754 طنًا من الخشب الزان، و9585 طنًا من الخردة، و1283 طنًا من العدس، و8005 طنًا من السكر، و155 طنًا من اللبن المجفف، و4800 طنًا من البضائع المتنوعة.

وقد استقبل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن، في حين غادرته 8 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 40 سفينة.

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1078 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 166 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3106 حاويات مكافئة.