 الآلاف يحتشدون في مظاهرة ضد التقشف بلندن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الآلاف يحتشدون في مظاهرة ضد التقشف بلندن

لندن - (د ب أ)
نشر في: السبت 7 يونيو 2025 - 11:41 م | آخر تحديث: السبت 7 يونيو 2025 - 11:41 م

احتشد آلاف الأشخاص في لندن "بتوجيه رسالة" للحكومة بمظاهرة ضد خفض النفقات وتعديل نظام الرعاية الاجتماعية.

وقالت مجموعة "ذا بيبولز أسيمبلي" إن أعضاء النقابات ومنظمي الحملات والنشطاء شاركوا في الفعالية بوسط لندن اليوم السبت.

وكان عضوا البرلمان جيريمي كوربين وديان أبوت ضمن الأشخاص الذين أدلوا بخطابات في مسيرة في وايتهول.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية " إيه بى ميديا " أن المنظمين اتهموا الحكومة بإدخال خفض للنفقات يستهدف أفقر فئات المجتمع.

ورفع العديد من المحتجين لافتات مكتوب عليها "افرضوا ضرائب على الأغنياء، أوقفوا خفض النفقات، رعاية اجتماعية وليس حربا".

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