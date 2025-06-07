أدى ملك المغرب الملك محمد السادس، برفقة ولي العهد الأمير الحسن، والأمير رشيد، والأمير أحمد، والأمير إسماعيل، اليوم السبت، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان.

وقد غصت جنبات الطريق التي مر منها الموكب الملكي، بحشود المواطنين والمواطنات الذين جاؤوا لتهنئة الملك بالعيد.

ولدى وصول العاهل المغربي إلى المسجد، استعرض تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية.

وعقب الصلاة، أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبيرة لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة، مبرزا أنه في عيد الأضحى يفيض الله على عباده الخيرات وينمي لهم الحسنات ويغفر لهم السيئات، حيث تفرح القلوب بعبادة الله عز وجل.

بعد ذلك، هنأ رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب، الملك محمد السادس، بالعيد.

ونحر الملك المغرب أضحيتي العيد، الأولى باسمه والثانية نيابة عن شعب المغرب، في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد المبارك