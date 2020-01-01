 السودان: تسجيل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السودان: تسجيل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 11:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 11:39 م

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ١٠٣ حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و٦ حالات وفاة، فيما تم شفاء ١٣٥ حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية -في بيان اليوم الثلاثاء عن التقرير الوبائي ليوم السبت الماضي- أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٤٥ اصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ٧ ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ٢٤٢ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٩٩٩٧ حالة، بينها ٦٢٢ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٥٠٣٤ شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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