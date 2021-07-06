ملك الأردن يلتقي الرئيس الأمريكي في بداية زيارة رسمية إلى واشنطن

يستهل العاهل الأردني عبدالله الثاني، زيارته الرسمية للعاصمة الأمريكية واشنطن، بلقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، يوم 19 من يوليو الجاري.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مساء الأربعاء، يرافق العاهل الأردني خلال الزيارة الملكة رانيا العبدالله، وولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

ويتناول لقاء العاهل الأردني مع الرئيس الأمريكي، وهو الأول لزعيم عربي مع الرئيس بايدن منذ انتخابه، العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات في المنطقة.

كما تشهد الزيارة اجتماعات للعاهل الأردني مع أركان الإدارة الأمريكية، وقيادات الكونغرس، ولجان الخدمات العسكرية، والعلاقات الخارجية، والمخصصات في مجلس الشيوخ، إضافة إلى لجنة الشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب، ومراكز البحوث الأمريكية.

وتأتي زيارة العمل الملكية بعد عدد من اللقاءات والأنشطة الدبلوماسية الأردنية بقيادة الملك، حيث كان قد التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشارك في القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة في بغداد، قبيل المغادرة إلى الولايات المتحدة.