ألمانيا تؤجل التصويت على مشروع قانون التدفئة بعد انتكاسة أمام المحكمة

قال تحالف المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الخميس إنه سينتظر حتى نهاية العطلة الصيفية لإجراء تصويت في البرلمان على مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى جلب المزيد من أنظمة التدفئة الصديقة للبيئة، بعد يوم من تعليقه من قبل محكمة عليا.

ووافقت لجنة برلمانية يوم الأربعاء الماضي على مشروع قانون التدفئة، وكان من المقرر في البداية التصويت على مشروع القانون اليوم الجمعة.

لكن المحكمة الدستورية الاتحادية تدخلت بإصدار أمر قضائي طارئ يوم الأربعاء، ردا على شكوى من المعارضة مفادها أن المسودة لم تحال إلى المشرعين في نص مكتوب قبل 14 يوما من طرحها للتصويت.

والآن، يريد تحالف شولتس المكون من أحزاب الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر والديمقراطيين الأحرار التصويت على مشروع القانون بعد العطلة الصيفية ويسعى إلى وضع قراءة ثانية وثالثة لمشروع التشريع على جدول أعمال البوندستاج في بداية سبتمبر المقبل، وفقا لما قاله زعماء الأحزاب في برلين يوم الخميس.

ويعد قرار المحكمة الدستورية أحدث ضربة لائتلاف شولتس بعد أشهر من الجدل حول قضية استبدال أنظمة التدفئة التي تعمل بالوقود الأحفوري بأنظمة أكثر صداقة للبيئة.

ودفع النائب المعارض الذي قدم الشكوى- توماس هيلمان من حزب المسيحيين الديمقراطيين من تيار يمين الوسط- بأنه تم انتهاك حقوقه كعضو في البرلمان بشكل خطير من خلال العملية التشريعية. واتهم الائتلاف بمحاولة تمرير مشروع قانون التدفئة بحزمة تشريعية في اللحظة الأخيرة فيما وصفه بأنه "عملية غير دستورية".