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وصول زيلينسكي إلى سلوفاكيا قادما من التشيك

د ب أ
نشر في: الجمعة 7 يوليه 2023 - 3:58 م | آخر تحديث: الجمعة 7 يوليه 2023 - 3:59 م

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، اليوم الجمعة، تلبية لدعوة من رئيسة البلاد زوزانا تشابوتوفا.

وكان زيلينسكي أعلن عن هذه الوجهة بنفسه عبر تويتر، حيث كتب بالإنجليزية "سلوفاكيا التالية"، وأشار إلى عقد محادثات مع رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا ومسؤولين حكوميين.

وتأتي زيارة زيلينسكي لسلوفاكيا عقب أخرى لجمهورية التشيك.

ومن المتوقع أن تركز لقاءات زيلينسكي في براتيسلافا على السعي للحصول على مزيد من الدعم العسكري لبلاد، وانضمام كييف للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

يشار إلى أن رئيسة سلوفاكيا هي أحد أشد المؤيدين لأوكرانيا بين القادة الأوروبيين.

وزارت رئيسة سلوفاكيا كييف مرتين منذ بداية العملية العسكرية الروسية بالبلاد في فبراير عام 2022. كما تفقدت هي وزيلينسكي الأماكن التي كانت وحشية الحرب الروسية ظاهرة فيها بشدة.


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