كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام، بعدما تواصل مع أحد المقربين منه في الفترة الأخيرة.

وقال أديب خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن الزعيم عادل إمام بصحة جيدة، موضحا أنه يعاني فقط من مشكلة في النوم.

وطمأن أديب، الجمهور بأن عادل إمام لا يعاني من أي مشكلة صحية، نافيا ما أثير مؤخرا عن معلومات مناقضة لذلك.

وأشاد بـ«المشوار» الذي خطاه عادل إمام في مسيرته الفنية، قائلا: «الزعيم تعب واتهبدل بهدلة جامدة لما بدأت مشواره الفني»، في حين أشار أديب إلى أن هناك مغنين يشعرون بتحقيقهم نجاحا كبيرا إذا ما طرحوا أغنيات وحققت بعض المشاهدات.

وخلال برنامجه، سلّط عمرو أديب الضوء على الفيلم الوثائقي الذي طرحته قناة العربية، حول مشوار عادل إمام الفني، وطرحه للكثير من الملفات السياسية من خلال أعمال فنية.

وعرضت قناة العربية، الفيلم بعنوان «عادل إمام.. ذاكرة مصرية»، وتضمن الفيلم الكشف عن محاولة اغتيال خطّطت لها جماعات إسلامية ضد الزعيم.