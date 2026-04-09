ترامب: طلبت من نتنياهو أن يكون أكثر هدوءا في لبنان

- الرئيس الأمريكي: قادة إيران بدوا منفتحين على السلام في المناقشات الخاصة

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يكون "أكثر هدوءًا" في العمليات في لبنان في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة للتفاوض على اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران.

وقال ترامب لشبكة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية: "تحدثت مع بيبي (نتنياهو)، وهو سيتعامل مع الأمر بهدوء. أعتقد فقط أننا بحاجة إلى أن نكون أكثر هدوءًا"، مضيفا أنه يعتقد أن الإسرائيليين يقلصون عملياتهم في لبنان.

وتأتي تصريحات ترامب في الوقت الذي يستعد فيه وفد أمريكي، برئاسة نائب الرئيس جيه دي فانس، للسفر إلى باكستان لإجراء محادثات لإنهاء الحرب. وتختلف إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل حول ما إذا كان وقف إطلاق النار يشمل لبنان، وفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وعلى الرغم من الخلافات، قال ترامب إنه "متفائل جدا" بشأن التوصل إلى اتفاق سلام من محادثات نهاية هذا الأسبوع في إسلام أباد، قائلا إن قادة إيران بدوا منفتحين على السلام في المناقشات الخاصة.

وقال ترامب: "إنهم أكثر عقلانية بكثير. إنهم يوافقون على كل الأشياء التي يتعين عليهم الموافقة عليها. تذكروا، لقد تم غزوهم. ليس لديهم جيش".

أعلن نتنياهو، في وقت سابق اليوم، أنه أصدر تعليمات ‌ببدء محادثات سلام مع لبنان.

وأضاف نتنياهو في بيان "في ضوء المطالبات اللبنانية ‌المتكررة بفتح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أصدرت ‌تعليماتي لمجلس الوزراء الأمني المصغر أمس ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن. وستركز المفاوضات على نزع سلاح حزب الله وإقامة علاقات سلمية بين إسرائيل ولبنان".

وقال مسئول لبناني كبير لوكالة رويترز للأنباء، إن بلاده تدعو لوقف مؤقت لإطلاق النار لإتاحة المجال لإجراء محادثات مع إسرائيل.

وصرح مسئول إسرائيلي رفيع المستوى لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، بأن إسرائيل لن تلتزم بوقف إطلاق النار في لبنان، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه وجه ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن.

وأوضح المسئول الإسرائيلي، أن المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان ستبدأ الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الاجتماع الأول سيعقد في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن.