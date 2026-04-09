أمريكا: سجن شرطي سابق تسبب في وفاة مشتبه به

أصدرت محكمة أمريكية على شرطي سابق برتبة سيرجنت في شرطة مدينة نيويورك، اليوم الخميس، حكما بالسجن من 3 إلى 9 سنوات، بعد أن قذف مبردا يستخدم في النزهات مليئا بالمشروبات على مشتبه به هارب، ما أدى إلى اصطدامه بدراجته النارية ووفاته.

وتم إدانة الشرطي السابق، إريك دوران، بالقتل غير العمد في وفاة إريك دوبري عام 2023.

وقال السيرجنت السابق، إنه كان يحاول حماية رجال شرطة آخرين من راكب الدراجة الذي كان يقترب منهم.

وقال القاضي جاي ميتشل، إنه لم يقبل دفاع السيرجنت السابق بأن أفعاله كانت مبررة.

وأضاف ميتشل أنه "ثبت في يقين المحكمة أن المتهم، السيرجنت دوران، كان منزعجا من فرار السيد دوبري" فكان رد فعله أن قذفه بالمبرد.