فاروق جعفر: مواجهة البرازيل اختبار حقيقي قبل المونديال

أكد فاروق جعفر، نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر سيخوض مواجهة البرازيل الودية بالتشكيل ذاته الذي بدأ به لقاء روسيا، مع عودة محمد صلاح بعد غيابه عن المباراة الماضية.

وأوضح جعفر، خلال تصريحاته ببرنامج «يا مساء الأنوار» عبر قناة MBC مصر 2، أهمية تثبيت التشكيل في المرحلة الحالية، من أجل تحقيق الاستقرار الفني قبل انطلاق منافسات كأس العالم.

وأشار إلى أن حسام حسن يسعى للوصول باللاعبين إلى أعلى درجات الجاهزية، خاصة قبل مواجهة بلجيكا في افتتاح مشوار المونديال، مؤكدًا صعوبة الاعتماد على التشكيل الذي شارك في الشوط الثاني أمام روسيا رغم تحقيق الفوز، في ظل التركيز على تثبيت القوام الأساسي للفريق.

وأضاف أن الهدف من مواجهة البرازيل لا يقتصر على تحقيق نتيجة إيجابية، بل يمتد لاكتساب مكاسب فنية ودروس تكتيكية مهمة، لافتًا إلى أن اختيار منافس بحجم البرازيل يعكس رؤية فنية مميزة، نظرًا لأسلوبه القائم على الاستحواذ وسرعة التمرير، وهو ما سيضع لاعبي مصر تحت ضغط لاختبار قدراتهم الحقيقية.

وشدد جعفر على وجود فارق كبير بين المباريات الودية والمواجهات الرسمية القارية أو العالمية، مؤكدًا أن الجهاز الفني سيعمل على تحقيق التوازن بين الفاعلية الهجومية والانضباط الدفاعي، مع الاعتماد على خط وسط قادر على بناء اللعب، وهجوم يملك القدرة على استغلال الفرص.

وتطرق إلى مواجهة إسبانيا السابقة، موضحًا أن المنتخب اعتمد بشكل كبير على الجبهة اليسرى للوصول إلى المرمى، في وقت فرض فيه المنافس سيطرته على مجريات اللعب، مشيرًا إلى أن أسلوب البرازيل سيحدد بشكل كبير شكل الأداء المصري في اللقاء المرتقب.

وعن التشكيل الأنسب، أكد جعفر تفضيله لوجود محمد هاني في مركز الظهير الأيمن، فيما أشار إلى أن أحمد فتوح يمتلك قدرات هجومية مميزة لكنه يعاني دفاعيًا، مرجحًا الاعتماد على كريم حافظ في الجبهة اليسرى. كما أشاد بإمكانات مهند لاشين ومروان عطية في خط الوسط، لما يملكانه من قدرة على الربط وصناعة اللعب بكفاءة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة البرازيل تمثل محطة مهمة لتقييم المستوى الفني والبدني للمنتخب قبل خوض غمار المنافسات الرسمية.