قال وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، إن إسرائيل تعد «شرا ولعنة على البشرية»، ووصفها بالدولة بالدولة السرطانية، وذلك في تدوينة على حسابه بمنصة إكس.

وأضاف آصف في منشوره مساء اليوم: «بينما تُجرى محادثات السلام في إسلام آباد، تُرتكب الإبادة الجماعية في لبنان، يُقتل مواطنون أبرياء على يد إسرائيل، أولًا في غزة، ثم إيران، والآن لبنان، ويستمر سفك الدماء بلا هوادة».

واختتم وزير الدفاع الباكستاني بالتوجه بالدعاء بأن يعاقب الله من أنشأوا هذه «الدولة الخبيثة» على أرض فلسطين، قائلا: «أدعو الله أن يُعاقب من أنشأوا هذه الدولة السرطانية على أرض فلسطين للتخلص من اليهود الأوروبيين، وأن يُعاقبوا أشد العقاب».

ورد جدعون ساعر، وزير خارجية حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على تصريحات وزير الدفاع الباكستاني.

وقال عبر حسابه على منصة «إكس» قبل قليل، إن «إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى هذه الافتراءات الدموية الصارخة المعادية للسامية الصادرة عن حكومة تدعي التوسط في السلام».

وأضاف أن وصف الدولة اليهودية بأنها «سرطانية» هو في الواقع دعوة لإبادتها، متابعا: «ستدافع إسرائيل عن نفسها ضد الإرهابيين الذين يتوعدون بتدميرها»، على حد زعمه.