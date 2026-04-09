الخميس 9 أبريل 2026 11:03 م القاهرة
الحرس الثوري الإيراني ينفي استهداف السعودية والكويت ودبي بالمسيرات: انطلقت من أذربيجان


نشر في: الخميس 9 أبريل 2026 - 9:52 م | آخر تحديث: الخميس 9 أبريل 2026 - 9:52 م

نفي الحرس الثوري الإيراني، مساء الخميس، شن هجمات جوية باستخدام الطائرات المسيرة تجاه السعودية والكويت ودبي بدولة الإمارات.

وقال الحرس الثوري في بيان: «ينفي الحرس الثوري قيامه بأي هجمات جوية بالمسيرات تجاه دول الكويت والسعودية ودبي، ونتابع بحذر صواريخ انطلقت من أذربيجان تجاه هذه الدول».

وأفاد مصدر بوزارة الطاقة السعودية، بأن الاستهدافات أثرت مباشرة على صادرات المنتجات المكررة إلى الأسواق العالمية، مؤكدا أن الهجمات تسببت في خسارة نحو 700 ألف برميل يوميا من الإنتاج، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح أن استهداف مرفق خريص أدى إلى انخفاض بـ300 ألف برميل يوميا من طاقته الإنتاجية، مضيفا أن الهجوم على منشأة إنتاج مانيفا أدى لانخفاض بنحو 300 ألف برميل يوميا من الإنتاج.

