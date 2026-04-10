الكويت: استمرار الاعتداءات الإيرانية يقوض جهود وقف إطلاق النار

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداءات التي شنتها إيران ووكلاؤها، بما في ذلك الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لها، عبر مُسيرات استهدفت عددا من المنشآت الحيوية بالكويت، مساء اليوم الخميس، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادة دولة الكويت ومجالها الجوي، وخرقٍ فاضحٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

‏وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صحفي اليوم، إن استمرار هذه الاعتداءات تقوض الجهود الإقليمية والدولية التي أثمرت مؤخرا بالإعلان عن وقف إطلاق النار ما بين الولايات المتحدة وإيران، وتُعد تحديا صارخا للمجتمع الدولي.

وشددت وزارة الخارجية على ضرورة إلزام إيران ووكلائها بوقف كل الأعمال العدائية الموجهة نحو دولة الكويت وسائر دول المنطقة بشكلٍ فوري ودون قيد أو شرط وفقا لما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

وجددت التأكيد على تمسك دولة الكويت بحقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذها كل التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.