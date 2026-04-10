وزير الخارجية الإيراني: وقف إطلاق نار شامل قد يعجل بسجن نتنياهو

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن تحقيق وقف إطلاق نار شامل، قد يُعجّل بسجن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي تستأنف محاكمته في قضايا فساد الأحد المقبل.

وأضاف في تدوينة له على منصة "إكس": "قد يُسرّع وقف إطلاق النار الشامل في المنطقة، بما فيها لبنان، من سجن نتنياهو".

وتابع: "إذا أرادت الولايات المتحدة تدمير اقتصادها عبر السماح لنتنياهو بقتل المسار الدبلوماسي، فسيكون ذلك في نهاية المطاف خيارها. نرى هذا تصرفا طائشا، لكننا مستعدون له".

ووفقا لتقارير في الصحافة العبرية، سيستأنف النظام القضائي الإسرائيلي، الذي كان يعمل في ظل قيود استثنائية لأسابيع بسبب الحرب مع إيران، عمله الطبيعي بعد وقف إطلاق النار المؤقت، وستُستأنف محاكمة نتنياهو بتهم الفساد الأحد المقبل.

وفجر الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الموافقة على وقف إطلاق نار مع إيران لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، غير أنه رهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز، وأن يكون وقف إطلاق النار ثنائي الجانب.

ورغم تأكيد إسلام آباد وطهران أن الهدنة تشمل لبنان، نفت واشنطن وتل أبيب ذلك، وواصل الجيش الإسرائيلي شن ضربات على لبنان وُصفت بأنها "الأعنف" منذ بدء العدوان.

وبدأت إسرائيل، في 2 مارس الماضي، عدوانا جديدا على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، كما شرعت في 3 مارس في توغل بري محدود بالجنوب.