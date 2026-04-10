أعاد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، نشر تغريدته التي تتضمن «الشروط الثلاثة» لوقف الحرب، والتي يأتي في مقدمتها وقف العدوان على لبنان.

وحذر في تعليق مقتضب على منصة «إكس» الخميس، قائلا إن «الوقت ينفد».

وأكد قاليباف في وقت سابق من اليوم، أن لبنان ومحور المقاومة يمثلان «جزءا لا يتجزأ من مقترح وقف إطلاق النار»، مشددا على التلازم بين مختلف الساحات في أي اتفاق مرتقب.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف، أكد علنا وبشكل واضح على شمول لبنان ضمن بنود الاتفاق، مؤكدا أن انتهاكات وقف إطلاق النار تترتب عليها تكلفة واضحة وردود قوية.