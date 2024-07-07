الصيادلة تطالب برفع حد الإعفاء الضريبي على الصيدليات

طالب الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدولي بنقابة الصيادلة، برفع حد الإعفاء الضريبي على الصيدليات وقطاع التوزيع، مشيرا إلى أن حد الإعفاء الضريبي على الصيدليات لا يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية من ارتفاع مستوى التضخم.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» عبر شاشة «CBC» مساء السبت، إن هناك 84 ألف صيدلية في مصر، مضيفا أن الضرائب المفروضة على الصيدليات والتأمينات والرواتب تمثل عبئا ثقيلا عليها.

وأشار إلى أهمية منح مميزات للمستثمرين في قطاع الدواء من ذوي الشركات المساهمة، قائلاً إنه لا يمكن لشركة مساهمة أن تحقق أرباحا بـ 22.5% ضرائب، معتبرا أنها مرتفعة للغاية، لا سيما أن الشركات الناشئة كانت تحصل في الماضي على 5 سنوات إعفاء ضريبي.

وأشار إلى أن وزير المالية السابق الدكتور محمد معيط قد أعفى بعض مستلزمات الإنتاج من القيمة المضافة نسبة «14%»، داعيا وزير المالية الدكتور أحمد كوجك إلى إلغاء ضريبة القيمة المضافة على مستلزمات الإنتاج القادمة من الخارج وقطع الغيار الخاصة بالمصانع.

وأوضح أن شركات التصنيع الدوائي تسعى من خلال هيئة الدواء المصرية في الحصول على الاعتماد الدولي الخاص بمنظمة الصحة العالمية للدواء المصري، مؤكدا أن ذلك سيفتح لها آفاقا كبيرة للتصدير للخارج.

وأشار إلى أن مصر لديها 175 مصنعًا دوائيًا، مشدد أن الحصول على الاعتماد الدولي سيعزز من مكانتها في صناعة الأدوية على مستوى العالم.