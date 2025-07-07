أعلن المركز القومي لثقافة الطفل أسماء الفائزين في مسابقة "الإعلامي الصغير" لعام 2025، التي تهدف إلى اكتشاف وتنمية مواهب الأطفال في مجالي الإذاعة والتلفزيون والمجلات، تمهيدًا لإعداد جيل إعلامي واعد.

وشارك في مجال إعداد البرامج الإذاعية والتلفزيونية 198 طفلًا من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، حيث فاز 5 أطفال بجوائز مالية، و3 بجوائز ميدالية ذهبية وفضية وبروش المركز، بالإضافة إلى 12 شهادة تقدير.

وفي مجال المجلات المطبوعة ومجلات الحائط، شارك 306 أطفال من سبع محافظات، وفاز 3 بجوائز مالية، و7 أطفال بجوائز متنوعة (2 ميدالية ذهبية، 2 فضية، و3 بروش المركز)، فضلًا عن 27 شهادة تقدير.

وأكد المركز أن هذه المسابقة تأتي في إطار استراتيجيته لاكتشاف قدرات الأطفال وتوجيهها لإعداد جيل جديد من الكُتاب والمذيعين الموهوبين.