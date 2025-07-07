الجزائري ميلود حمدي يبدأ مهمته مع الإسماعيلي

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بدأ الفرنسي من أصل جزائري، ميلود حمدي، المدير الفني الجديد للإسماعيلي مشواره مع النادي بقيادة تدريبات الفريق، مساء الإثنين.

قدم نادي الإسماعيلي مدربه الجديد وجهازه المعاون لوسائل الإعلام في مقر النادي، قبل أن يقود "ميلود" التدريبات لأول مرة استعدادا للموسم الجديد.

قال ميلود عبر الحساب الرسمي للإسماعيلي "سعيد بحفاوة الاستقبال، والمهمة صعبة ولكنها مرحلة جديدة في مسيرتي، وأعد أنني سأبذل أقصى جهد ممكن لتحقيق نتائج جيدة، وإسعاد الجماهير".

وشدد مدرب الإسماعيلي "نحتاج مساندة جماهير الفريق سواء في الانتصارات أو الهزائم، لأن الدعم الجماهيري عامل مهم، ونكون أقوى به".

ويضم الجهاز المعاون لميلود حمدي، كل من، حمادي صغير مدربا يحمل الجنسية البلجيكية، وعبد الله الشحات مدربا مساعدا، والتونسي مروان سليمان مخططا للأحمال، وسيد السويركي مدربا لحراس المرمى.