قانون جديد يرفع رواتب المجندين في ألمانيا إلى أكثر من 2000 يورو شهريا

يخطط وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس لتصنيف من يؤدون الخدمة العسكرية مستقبلًا ضمن فئة الجنود بعقود مؤقتة، مما سيتيح لهم الحصول على رواتب أفضل.

وبحسب ما أفادت به مجلة "دير شبيجل" الإخبارية التي اطلعت على مسودة قانون الخدمة العسكرية الجديد، فإن الراتب وفقًا لقانون الرواتب الاتحادي سيكون أعلى بكثير من الرواتب الحالية التي يتقاضاها من يؤدون الخدمة العسكرية طوعًا. ومن المقرر أن يتجاوز صافي الراتب في الخدمة الجديدة مبلغ 2000 يورو شهريًا.

أما بخصوص مدة الخدمة العسكرية الأساسية، فتذكر المسودة فقط أنها "ستُحدد بشكل موحد"، لكن بحسب ما هو متداول، فإنها ستبلغ مبدئيا ستة أشهر كحد أدنى.

ووفقًا لما ورد في تقرير "دير شبيجل"، فإن القانون يمنح الحكومة الاتحادية إمكانية "استدعاء المواطنين للخدمة العسكرية الإلزامية بموافقة البرلمان الألماني في حال اقتضت الضرورة على صعيد سياسة الدفاع"، ولم تؤدِّ التدابير التحفيزية إلى اجتذاب عدد كافٍ من المتقدمين طوعًا.

وتنص المسودة على أن الاستدعاء سيكون ممكنًا "إذا اقتضت الأوضاع السياسة الدفاعية زيادة عاجلة في حجم القوات المسلحة، لا يمكن تحقيقها على أساس طوعي". ومن المقرر عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء نهاية أغسطس المقبل.