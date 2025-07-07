أليجري يحدد موعد انضمام لوكا مودريتش إلى ميلان

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كشف ماسيمليانو أليجري، المدير الفني الجديد لنادي إيه سي ميلان الإيطالي، موعد انضمام لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد للفريق الإيطالي.

واتفق ميلان مع لوكا مودريتش للتعاقد معه بداية من الموسم الجديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وينتظر نهاية رحلته مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية.

وقال أليجري في تصريحات صحفية: «ننتظر وصول لوكا مودريتش، فهو الآن في كأس العالم للأندية ونتوقع أن ينضم إلينا في أغسطس».

وأضاف: «مودريتش سيكون إضافة رائعة لخط وسطنا، إنه لاعب استثنائي وسنلعب بثلاثة لاعبين في خط الوسط».

وأوضح: «ثيو هيرنانديز اتخذ طريقا مختلفا، أتمنى له كل التوفيق. وأنا متأكد أنني أستطيع إظهار ذلك الشيء الإضافي الذي كان يفتقده لياو».

وتابع: «لقد وصل إلى سن يستطيع فيه اللاعبون الوصول إلى أفضل مستوياتهم، كشخص هو أكثر مسؤولية الآن.. لياو لاعب استثنائي، وأنا متأكد أنه سيقدم موسما رائعا معنا».

وأتم: «يسعدني العودة إلى ميلان، وبدأنا مغامرة نطمح من خلالها إلى تحقيق النجاح والرضا».