يقيم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، أمسية سينمائية يوم الأربعاء القادم الموافق 9 يوليو، في تمام السابعة مساءا، تتضمن عرضا للفيلم الكوري My Lovely Angel أو "ملاكي الحبيب" وهو من الأفلام الاجتماعية التي تُعنى بالعلاقات الإنسانية، وينتمي إلى نوعية الأفلام الروائية الطويلة.

فيلم My Lovely Angel إنتاج عام 2021، وتدور أحداثه في إطار درامي حول تحوّل حياة الإنسان، حيث يروي قصة رجل عاش وحيدًا طوال حياته، إلى أن يبدأ العيش مع طفلة تعاني من إعاقة سمعية وبصرية، ليغير كل منهما حياة الآخر، ويحاولا إيجاد طريقة للتواصل.

الفيلم من تأليف وإخراج سونغ مو، كونتشانج وون لي، وبطولة: جين جو، جونج سيو يون، جانج هاي جين، وكيم جونج جو.