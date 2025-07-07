وجه رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، الشكر لوزيري الصحة والسكان، والشؤون النيابية والقانونية لحرصهما على خروج مشروعات القوانين منضبطة.

كانت الحكومة أخطرت المجلس بسحب مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة بتنظيم المراكز الطبية المتخصصة.

وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالشكر إلى الحكومة لتفهمها الملاحظات الأولية التي أبداها المجلس حول مشروع القانون بصفة عامة، كما توجه بشكر خاص للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي؛ لحرصهما الدائم على أن تخرج القوانين بصورة منضبطة، حتى يمكن تطبيقها على أرض الواقع بما يحقق صالح الوطن والمواطن.

وطالب جبالي، النائب عبدالهادي القصبي ورؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية الاستمرار في التواجد بالقاعة وعدم عقد اجتماعات خلال موعد الجلسة العامة.

وقال: "أقوم بالنداء على أي نائب وقع على البصمة الإلكترونية وغير متواجد بالقاعة"، مضيفًا: "لا أريد إحراج أحد لكن مشروعات القوانين التي تناقش اليوم غاية في الأهمية وتحتاج إلى تواجد جميع السادة النواب".

كانت الجلسة العامة بدأت في موعدها الحادية عشر صباحًا وسط حضور ضعيف للأعضاء في قاعة الجلسة العامة.