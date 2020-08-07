الجمارك تضبط مستحضرات تجميل مُهرّبة ومشروبات كحولية أجنبية غير خالصة الضرائب

نجحت سلطات الجمارك، اليوم الجمعة، في إحباط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل، وضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.



وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان اليوم، أن الإدارة الأولى بمبنى جمارك الركاب رقم 1 بمطار القاهرة، برئاسة محمد لطفي عامر، اشتبهت في راكبة قادمة من السودان، وبتفتيش حقائبها تبين وجود 560 علبة من مستحضرات التجميل.



وبناءً على ذلك قرر سامي صبحي، مدير عام الإدارة العامة للجمارك مطار القاهرة رقم 1، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي بعد العرض على مستشار وزير المالية لشئون جمارك مطار القاهرة إبراهيم عبداللطيف.



إضافة إلى ذلك، حرّرت مكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية (التزام)، بالتعاون مع إدارة مباحث الجمارك، محضر ضبط لعدد من زجاجات المشروبات الكحولية أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.



ووفق بيان مصلحة الجمارك، وردت معلومات سرية حول قيام صاحب سوبر ماركت بمنطقة مصر الجديدة بالإتجار وبيع زجاجات المشروبات الكحولية والسجائر أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.



وبعد التوجه للموقع، تم ضبط 46 زجاجة مشروبات كحولية أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، وتبلغ بقيمة التعويضات الجمركية المستحقة بلغت 888 ألفا و873 جنيها.



وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي.