ارتفاع عجز الميزان التجاري الفرنسي في يونيو

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ذكرت هيئة الجمارك الفرنسية، اليوم الجمعة أن عجز الميزان التجاري في فرنسا ارتفع في يونيو الماضي بوتيرة شهرية غير مسبوقة، في ظل زيادة حجم الواردات عن الصادرات، مضيفة أن التجارة الخارجية الفرنسية استمرت في التعافي بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.

واتسع عجز الميزان التجاري الفرنسي في يونيو إلى 7955 مليار يورو مقابل 5588 مليار يورو خلال نفس الشهر من العام الماضي. وبلغ عجز الميزان التجاري في مايو الماضي 7458 مليار يورو.

وأوضحت هيئة الجمارك الفرنسية، أن الواردات الفرنسية عادت إلى 85 بالمئة من متوسط مستواها خلال عام 2019، فيما عادت الصادرات إلى 75 بالمئة من مستواها السابق.

وخلال يونيو الماضي، انخفضت الواردات بنسبة 27 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما تراجعت الصادرات بنسبة 6ر34 بالمئة.

ومقارنة بمايو الماضي، ارتفعت الواردات في يونيو بنسبة 8ر14 بالمئة، فيما زادت الصادرات بنسبة 9ر16 بالمئة.

وخلال الربع السنوي المنتهي في يونيو، انخفضت الصادرات بنسبة 9ر28 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، فيما انخفضت الواردات بنسبة 7ر20 بالمئة.

وذكرت الهيئة أن العجز في قطاع الطاقة ظل بدون تغيير إلى حد كبير في يونيو.