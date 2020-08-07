روى الكاتب الصحفي اللبناني، سمير عطا الله، شهادته حول انفجار مرفأ بيروت، وقال إنه كان قد انتهى من تسجيل مقابلة لتلفزيون «النهار» مع الزميلة موناليزا فريحة، في مبنى الجريدة المطل على موقع الانفجار.

وقال عطا الله في مقال بعنوان «في الانفجار» كتبه في عموده اليومي بصحفية «الشرق الأوسط» السعودية: «سمع صوت انفجار خفيف قادم من جهة المرفأ، وبعد ثوانٍ حدث انفجار آخر، واهتزّ بنا المبنى، وأصمّ الدويُّ الآذان، وتساقطت السقوف الخشبية، وامتلأت الغرفة بنثرات الزجاج المكسور، وخيِّل إليَّ أن الانفجار في قلب المبنى ويستهدف «النهار».

وتابع :«بحثنا معاً عن أبواب الخروج، لكنها تساقطت جميعاً وسدّت الرواق. وأخيراً، اهتدينا إلى مخرج الطوارئ، وكانت الدرجات مغطاة بالزجاج، وهناك آثار دماء كثيرة لأناس سبقونا إلى الخروج، وسمعت رجالاً يقولون إن الانفجار وقع في مقر الرئيس سعد الحريري».

واستطرد: «بحثت في الساحة عن سائقي بفزع، لأنه لم يكن قرب السيارة المحطَّمة كلياً، كلّمته بالهاتف فقال إنه مصاب بجروح بسيطة وهلع، ومتجه إلى المستشفى، وفي «قلب الحدث» لم أكن أعرف ماذا حدث حقاً، أما الذين يشاهدون التلفزيون فكانوا يرون صوراً آتية من هيروشيما، أو من برج التجارة في نيويورك. وأخيراً وصل السائق وبدأنا رحلة بين السيارات التي سطحتها قوة الانفجار والطرق المغطاة بالزجاج والشرفات المتساقطة».