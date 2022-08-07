القناة الـ13 الإسرائيلية: مصر طالبت إسرائيل بالإفراج عن نشطاء حركة الجهاد الإسلامي

كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية، مستجدات المحادثات التي تتوسط فيها مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعدما دخل العدوان يومه الثالث.

وقالت القناة، إنه في إطار المحادثات بين كبار المسؤولين الأمنيين من مصر وإسرائيل بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة في غزة، طالبت مصر إسرائيل بالإفراج عن نشطاء حركة الجهاد الإسلامي الذين اعتقلتهم.

ونقلت القناة عن مصادر لم تسمها، أن الفصائل الفلسطينية تطالب بضمانات بأن إسرائيل ستتوقف عن تصفية قيادات المقاومة.

ميدانيا، ذكرت القناة أن صاروخا أصاب بشكل مباشر منزلاً في مجلس إشكول الإقليمي دون وقوع إصابات وسقط صاروخ آخر في ساحة منزل في سديروت أيضًا دون وقوع إصابات.

في حين أعلن حيش الاحتلال إنه قصف 140 هدفًا لحركة الجهاد الإسلامي، واستهدف كبار القيادات والمواقع العسكرية وحوالي 10 حفر إطلاق صواريخ، على حد ما ورد في بيان صادر عن الجيش، دون أن يتم تأكيد ذلك من مصدر فلسطيني.