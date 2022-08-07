نشر اتحاد الكرة، من خلال حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم لأحد، الصور الخاصة، بتوقيع البرازيلي روجيرو ميكالي عقود تدريب منتخب مصر الأوليمبي.

وأنهى محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، جميع التفاصيل المتعلقة بالتعاقد مع المدير الفني البرازيلي.

ويضم الجهاز الفني الجديد للمنتخب الأوليمبي، ثلاثة معاونين هم :تياجو كونيا المدرب المساعد وليونياردو فاجوندس، مخطط الأحمال وجواو بيدرو محلل الأداء.

ويمتلك ميكالي مشوارًا مميزًا كمدير فني خاصة على صعيد المراحل السنية الشابة، حيث قاد المنتخب البرازيلي للميدالية الذهبية الأولى في تاريخه في كرة القدم بالألعاب الأوليمبية، في أوليمبياد ريو دي جانيرو 2016، كما حصل مع المنتخب البرازيلي تحت 20 عامًا على الميدالية الفضية كوصيف لبطولة العالم للشباب عام 2015.

ماريو روجيرو ريس ميكالي من مواليد 28 مارس 1969، والمعروف باسم روجيرو ميكالي، هو مدرب برازيلي محترف لكرة القدم ولاعب سابق وكان لميكالي تجربةً كلاعب كرة قدم بدأت في عام 1989 في نادي بورتوجيسا لوندرينينسي البرازيلي، وانتهت في نادي أوبيراريو فيروفياريو، وخلال هذه الفترة لعب لفريقين آخرين هما لوندرينا وأبوكارانا.

تجدر الاشارة أنه في عام 2015 تولى تدريب منتخب الشباب البرازيلي تحت 20 عامًا قبل أيام قليلة من كأس العالم، وقدم أداء جيدا ونجح في الوصول للنهائي وحصل على الميدالية الفضية ، اختير بعد ذلك لتدريب منتخب البرازيل الأوليمبي، ونجح في بناء فريق قوي من الشباب مطعم بنجوم عالمية على غرار نيمار نجم باريس سان جيرمان الحالي وبرشلونة السابق، وجابرييل جيسوس نجم مانشستر سيتي، وفاز بأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.