آية النادي: انضمامي لـ الأهلي تأجل مرتين بسبب دراستي في أمريكا

أعربت آية النادي، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالأهلي، عن سعادتها بالانضمام إلى الأهلي وتحقيق حلم الطفولة بالنسبة لها من خلال تمثيل الفريق في البطولات.

وقالت آية عبر الموقع الرسمي لناديها إنها جاهزو للمشاركة مع الفريق في المباريات وبذل أقصى جهد ممكن للتتويج بالبطولات مع الأهلي وإسعاد الجماهير.

وكشفت أن توقيعها للأهلي تأجل مرتين بسبب دراستها في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتة إلى أنها لم تفكر كثيرًا بمجرد الانتهاء من الدراسة وقررت الموافقة على عرض الأهلي.

أضافت "شاركت في المران الأول مع الفريق، وعند دخولي الصالة وجدت ترحيبًا كبيرًا من جميع اللاعبات والمدير الفني الذي عبر عن سعادته بوجودي مع الفريق، وهو أمر أسعدني ودافع قوي في بداية مشواري مع الأهلي".

تابعت "هدفي التتويج بكل البطولات مع الفريق، لا سيما بطولة أفريقيا الغائبة عن الأهلي منذ سنوات، وتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل لكأس العالم للأندية، الذي يأتي في مقدمة أحلامها، والفوز بجميع البطولات التي يشارك فيها الأهلي هذا الموسم.".

وختمت تصريحاتها "جماهير الأهلي تبحث دائمًا عن التتويج بالبطولات، وهو ما يتناسب مع شخصيتي وقدرتي على اللعب تحت الضغوط، والفريق بأكمله يشعر بالمسؤولية بعد خسارة بطولتين في الموسم الماضي".