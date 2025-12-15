سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أُصيب مسن فلسطيني مساء الاثنين، عقب تعرضه لاعتداء من قبل مستوطنين إسرائيليين جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت إلى المستشفى "إصابة جراء اعتداء بالضرب من المستوطنين في (منطقة) مسافِر يطا جنوب الخليل".

وفي تصريح للأناضول، أوضح الناشط أسامة مخامرة أن الجيش الإسرائيلي اعتقل المسن سعيد العمور (61 عاما) من خربه الرّكيز (جنوب) بعد الاعتداء عليه، قبل إخلاء سبيله ونقله إلى المستشفى ببلدة يطّا القريبة.

وأضاف مخامرة أن المستوطنين اعتدوا على العمور وحطموا ممتلكاته في محيط منزله.

وأُصيب العمور عدة مرات في اعتداءات سابقة، أبرزها عملية بتر إحدى قدميه نتيجة إطلاق النار عليه من قبل مستوطنين في أبريل الماضي.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، حطم مستوطنون والجيش الإسرائيلي نحو 48 ألفا و728 شجرة منها 37 ألفا و237 شجرة زيتون.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة في 8 أكتوبر 2023، قتل الجيش الإسرائيلي 1095 فلسطينيا بالضفة وأصاب نحو 11 ألفا آخرين، إضافة لاعتقال ما يزيد على 21 ألفا.

كما أسفرت تلك الإبادة عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد عن 171 ألفا بقطاع غزة، معظمهم أطفال ونساء.