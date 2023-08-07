أول تعليق من كهربا بعد القرار الجديد من «فيفا» بشأن غرامة الزمالك

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علق محمود عبد المنعم «كهربا» مهاجم النادي الأهلي، على القرار الجديد الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بشأن الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد منحت كهربا مهلة جديدة لمدة شهرين؛ من أجل سداد الغرامة الموقعة لصالح نادي الزمالك.

ونشر كهربا عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، صورته من أحد شواطئ مدينة مطروح، معلقا عليها: «راحة البال».

وفي سياق متصل، حصل محمود كهربا على راحة من تدريبات فريقه الأهلي حتى يوم 23 أغسطس الجاري، وذلك بعد نهاية الموسم الرياضي في مصر.