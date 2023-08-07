قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إن «التنمية الحل السحري لمواجهة جريمة تهريب المهاجرين»، مشيرة إلى أنه «يجعل الشباب يفكرون أكثر من مرة، قبل الإلقاء بأنفسهم إلى التهلكة».



وأعربت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الاثنين، عن تعازيها لأسر الشباب الذين يموتون غرقًا نتيجة لتلك الجريمة؛ التي تستغل حاجتهم وطموحاتهم وآمالهم في السفر على مراكب وقوارب متهالكة، وينتهي بهم الأمر إلى الوفاة والغرق.



وأشارت إلى أن «مصر لم تعد معبرًا للمهاجرين غير الشرعيين؛ بفضل السيطرة على الحدود المصرية»، منوهة أن الشباب يسافر إلى أوروبا بطريقة غير شرعية عن طريق تركيا، أو المدن الساحلية الموجودة في شمال إفريقيا.



ونوهت أن «تلك الجريمة مستمرة، طالما هناك احتياج للعمل وبعض الطموحات، وأناس تحقق مكاسب طائلة من تهريب المهاجرين»، مثمنة المؤتمر الذي عقدته رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، تحت عنوان «الهجرة والتنمية».



وأضافت: «الإرادة السياسية المعلنة مؤخرًا، والحديث عن الهجرة والتنمية وإفريقيا، والتفكير في صندوق خاص بالهجرة، بادرة جيدة وخير، ولو توافرت إرادة سياسية لدى الدول المستقبلة للمهاجرين ولم تعتمد على الحل الأمني فقط، فسيكون الأمر بمثابة بداية الطريق الصحيح للتعامل مع الموضوع».





