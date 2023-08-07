 نقل زعيم المعارضة السنغالية إلى المستشفى بعد إضرابه عن الطعام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نقل زعيم المعارضة السنغالية إلى المستشفى بعد إضرابه عن الطعام


نشر في: الإثنين 7 أغسطس 2023 - 5:28 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 أغسطس 2023 - 5:28 ص

جرى نقل زعيم المعارضة في السنغال عثمان سونكو إلى المستشفى اليوم الأحد بعدما بدأ في إضراب عن الطعام، حسبما ذكرت إذاعة فرنسا الدولية.

وقد تم اعتقال سونكو، زعيم حزب "وطنيو السنغال من أجل الأخلاق والعمل والأخوة" /بي أيه إس تي إي إف/ قبل أسبوع، وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتقاله.

ودخل سونكو في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما وصفه بـ"الكراهية والأكاذيب والقمع والاضطهاد".

ويعد سونكو (49 عاما) أقوى المنافسين لحزب "التحالف من أجل الجمهورية" بقيادة الرئيس ماكي سال، الذي من غير المرجح أن يخوض الانتخابات المقبلة المقررة في شباط/فبراير 2024 .

وفي حزيران/يونيو، صدر حكم بحق سونكو بالسجن لمدة عامين بتهمة الاعتداء الجنسي. ووصف سونكو الادعاءات بأنها ذات دوافع سياسية ونفى تلك التهمة.

واندلعت احتجاجات عنيفة في أعقاب قرار المحكمة مما أسفر عن مقتل 15 شخصاً على الأقل.


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