المعارضة البرازيلية تنهي احتجاجها في مجلس الشيوخ على خلفية الإقامة الجبرية لبولسونارو

أنهى نواب المعارضة في البرازيل احتلالهم لمقر البرلمان في العاصمة برازيليا، بعد يومين من الاحتجاج على وضع الرئيس السابق جايير بولسونارو قيد الإقامة الجبرية.

وقال زعيم المعارضة، روجيريو مارينهو، إنه بصدد إنهاء الاحتجاج في مجلس الشيوخ "حتى يمكن مواصلة العمل بشكل طبيعي"، مع انتهاء احتلال مجلس النواب بالفعل أمس الأربعاء.

وسعى نواب المعارضة أيضا إلى الدفع بمشاريع تشريعية، من بينها مذكرة لعزل القاضي الاتحادي ألكسندر دي مورايس، الذي يثير غضب اليمين السياسي، بالإضافة إلى عفو عن المتورطين في اقتحام مباني الحكومة في يناير 2023.

وخلال انهاء احتلال مقر البرلمان، قدم مارينهو رسالة تحمل 41 توقيعا تدعو رئيس مجلس الشيوخ إلى النظر في عزل القاضي مورايس.

غير أن فرص نجاح هذا الإجراء تبدو ضئيلة، نظرا لكونه مشروطا بموافقة رئيس مجلس الشيوخ، فضلا عن ضرورة حصوله على أغلبية الثلثين، أي ما لا يقل عن 54 صوتا من أصل 81.

ويخضع بولسونارو للتحقيق على خلفية دوره في محاولة انقلاب عقب هزيمته في انتخابات عام 2022.