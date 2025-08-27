إيزاك ينضم لقائمة المنتخب السويدي

اختير ألكسندر إيزاك في قائمة المنتخب السويدي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، التي تستعد لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، رغم أنه لم يلعب مع نيوكاسل هذا الموسم، حيث يحرص على الرحيل عن الفريق.

وكان إيزاك ضمن قائمة مكونة من 24 لاعبا اختارهم مدرب المنتخب السويدي جون دال تومسون للمباراتين أمام سلوفينيا وكوسوفو.

وقال توماسون :" سعيد للغاية أن ألكسندر إيزاك يريد التواجد مع الفريق، إنه لاعب متعطش للعب. الوضع الذي يتواجد فيه ليس مثاليا كما أنه لم يتدرب مع الفريق".

وأضاف :"ولكنه لاعب يمكنه حسم المباريات، ويريد أن يكون جزءا من فريقنا. كأس العالم بطولة مهمة لألكسندر إيزاك".

واستغل إيزاك، أحد المهاجمين الكبار في العالم، منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي للكشف عن عدم سعادته في نيوكاسل، قائلا إن النادي خلف وعوده بشأن الاتفاق بأن النادي سيسمح له بالرحيل وسط اهتمام من ليفربول بضمه.

ولم يكن إيزاك جزءا من قائمة نيوكاسل في أول مباراتين بالدوري الإنجليزي الممتاز، أمام أستون فيلا وليفربول، وكان يتدرب بعيدا عن الفريق الأول.