سلطنة عمان: العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني

أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان المتواصل الذي تشنُّه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزّة، وآخرها الاستهداف المتعمد للطواقم الطبية والإغاثية والإعلامية في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني.

كما جددت في بيان صادر عن وزارة الخارجية دعوتها المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، لاتخاذ إجراءات حاسمة تكفل حماية المدنيين، ووقف هذه الانتهاكات المستمرة والخطيرة، وصون مبادئ القانون الدولي.

وأكدت سلطنة عمان على أن تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني لن يتأتى إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.