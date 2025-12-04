الجيش الأوكراني يرفض الأقاويل الروسية بشأن السيطرة على بوكروفسك وبلدات أخرى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رفض رئيس هيئة الأركان الأوكرانية أوليكسندر سيرسكي اليوم الخميس مزاعم روسيا بالسيطرة على بلدة بوكروفسك ذات الأهمية الاستراتيجية شرقي البلاد.

وكتب سيريكي عبر موقع فيسبوك: "تواصل الوحدات الأوكرانية السيطرة على الشطر الشمالي من بوكروفسك".

وأشار إلى إيقاف التقدم الروسي ومحاصرة قوات كييف لبوكروفسك وبلدة ميرونهراد المجاورة.

وأضاف سيرسكي أن تنظيم خطوط إعادة الإمداد وإجلاء الجرحى وإجراءات مكافحة المدفعية الروسية والمسيرات تمت مناقشتها في اجتماع.

ورفض الجيش الأوكراني أيضا المزاعم الروسية الصادرة يوم الاثنين الماضي بشأن السيطرة على فوفتشانسك على الحدود الروسية بمنطقة خاركيف.

وقال الكولونيل إيفان كولونتاي، نائب قائد الفرقة 16 بالجيش الأوكراني: "تنتهي جميع محاولات العدو لرفع علمه في فوفتشانسك بنفس الطريقة: يتم قتلهم"، وأشار إلى استمرار السيطرة الأوكرانية على الطرق: الشرقي والجنوبي والغربي.