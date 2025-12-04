ليتوانيا توسع إغلاق مجالها الجوي بطول الحدود مع بيلاروس

نقلت خدمة البلطيق الإخبارية (بي إن إس) عن الجيش الليتواني قوله اليوم الخميس، إن ليتوانيا ستُبقي جزءًا من مجالها الجوي الشرقي مغلقًا على طول الحدود مع بيلاروس حتى الأول من فبراير 2026.

يذكر أن حظر المجال الجوي، الذي تم فرضه لأول مرة في أغسطس الماضي، بسبب مخاطر التوغلات المحتملة للطائرات المسيرة، كان قد تم تمديده مرة واحدة بالفعل حتى ديسمبر الجاري.

وسيستمر العمل به الآن حتى يتم التنفيذ الكامل للتشريعات الجديدة، مما يسمح للجيش بتحييد الطائرات المسيرة بسرعة وفعالية أكبر.

يذكر أن بيلاروس هي حليف وثيق لروسيا.

ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، اخترقت الطائرات المسيرة المجال الجوي الليتواني بشكل متكرر.

ورداً على ذلك، تمت صياغة تغييرات تشريعية وإقرارها من قبل البرلمان.

وتشارك ليتوانيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، حدودًا بطول 679 كيلومترًا مع بيلاروس وتشكل جزءًا من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.