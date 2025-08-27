تباطؤ وتيرة تراجع أرباح القطاع الصناعي في الصين

تباطأت وتيرة تراجع أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم الأربعاء أن الأرباح الصناعية تراجعت بنسبة 7ر1% سنويا، مقابل تراجعها بنسبة 8ر1% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وفي يوليو/تموز الماضي انخفضت الأرباح الصناعية في الصين بوتيرة أبطأ بلغت 5ر1% مقارنةً بالعام الماضي. في المقابل، ارتفعت أرباح قطاع التصنيع بوتيرة أسرع، حيث بلغت نسبته 8ر6% خلال الشهر الماضي.

في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي أعلن قطاع التصنيع عن نمو قوي في الأرباح، بينما سجل قطاع التعدين انخفاضًا حادًا بنحو 32%.

وقال يو واينينج، الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء، إنه يتم تنفيذ الإجراءات السياسية الرامية إلى تعزيز انتعاش معقول في الأسعار تدريجيًا، مما يدفع ربحية الشركات إلى التعافي بشكل مستمر.