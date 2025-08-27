 تباطؤ وتيرة تراجع أرباح القطاع الصناعي في الصين - بوابة الشروق
الأربعاء 27 أغسطس 2025 7:06 م القاهرة
تباطؤ وتيرة تراجع أرباح القطاع الصناعي في الصين

د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 أغسطس 2025 - 5:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 أغسطس 2025 - 5:13 م

تباطأت وتيرة تراجع أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم الأربعاء أن الأرباح الصناعية تراجعت بنسبة 7ر1% سنويا، مقابل تراجعها بنسبة 8ر1% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وفي يوليو/تموز الماضي انخفضت الأرباح الصناعية في الصين بوتيرة أبطأ بلغت 5ر1% مقارنةً بالعام الماضي. في المقابل، ارتفعت أرباح قطاع التصنيع بوتيرة أسرع، حيث بلغت نسبته 8ر6% خلال الشهر الماضي.

في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي أعلن قطاع التصنيع عن نمو قوي في الأرباح، بينما سجل قطاع التعدين انخفاضًا حادًا بنحو 32%.

وقال يو واينينج، الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء، إنه يتم تنفيذ الإجراءات السياسية الرامية إلى تعزيز انتعاش معقول في الأسعار تدريجيًا، مما يدفع ربحية الشركات إلى التعافي بشكل مستمر.


