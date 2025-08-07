محافظ الجيزة يوجه بصرف مساعدات عاجلة لأسرة ضحايا عقار البراجيل المنهار

كلّف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة صرف التعويضات المالية المستحقة لأسرة ضحايا العقار المنهار بشارع الـ100 بمنطقة البراجيل، في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل للأسر المتضررة من الحوادث الطارئة.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم توفير وحدة سكنية بديلة مجهزة ومفروشة بالكامل للأسرة المنكوبة، بهدف التخفيف من معاناتها، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تتابع تطورات الحادث على مدار الساعة، ويُجرى حاليًا استكمال إزالة ما تبقى من أجزاء العقار المنهار تمهيدًا لأعمال الإحلال والتجديد بالمنطقة.

وقدّم النجار خالص تعازيه لأسر الضحايا، موجهًا مدير مديرية الشؤون الصحية بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للمصابين حتى تماثلهم للشفاء.

كما كلف المحافظ السكرتير العام المساعد، محمد مرعي، بالتواجد الميداني في موقع الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة للتعامل مع تداعياته، وتلبية احتياجات الأسر المتضررة بالتنسيق مع الجهات المعنية.