الدنمارك تعيد فرض بعض القيود لاحتواء تفشي فيروس كورونا بعد ارتفاع حالات الإصابة

تعتزم الدنمارك إعادة فرض بعض القيود لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وذلك عقب تسجيل أسوأ ارتفاع لحالات الاصابة بالفيروس منذ ذروة تفشيه.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الصحة الدنماركي ماجنوس هيونيكه القول إنه سوف يتم خفض الأعداد المسموح بها في التجمعات العامة من 100 إلى 50، كما سوف يتم إغلاق الحانات والمطاعم بحلول منتصف الليل.



ويأتي هذا الاعلان عقب تسجيل أكثر من ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على مدار الأسبوع الماضي.



وقال مسؤولون إن معظم الحالات الجديدة تعود لشباب في العشرينيات من عمرهم.



وقال هيونيكه " هذا أكثر وضع مقلق منذ الربيع" مضيفا في مؤتمر صحفي في كوبنهاجن" لن نتردد في فعل المزيد إذا لزم الأمر".