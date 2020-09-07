نجل الفنان محمود عبد العزيز يطلب من الجمهور الدعاء لوالده

طلب الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، من جمهوره المتابع لحسابه على إنستجرام، الدعاء لوالده الفنان الراحل محمود عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا منذ نحو 4 أعوام.



وعلق قائلا: "اللهم اكرمنا واهدينا وارحمنا واكتب لنا الخير وابعدنا عن كل ما لا يرضيك ولا ينفعنا واشفي كل مريض وقرب كل بعيد ويس كل عسير يا رب العالمين".



وتابع: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا، أسالكم الفاتحة والدعاء لابويا ولكل من رحلوا عنا".



وبدأ الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، حياته الفنية في التلفزيون، حيث اشترك مع الفنانين محمود ياسين ونيللي في مسلسل (الدوامة) من إخراج نور الدمرداش، وبدأت علاقته الحقيقية بالسينما عام 1974 من خلال فيلم (الحفيد)، كما قدم العديد من الأفلام الرومانسية خلال فترة سبعينيات القرن العشرين منها (حتى آخر العمر، مع حبي وأشواقي، كفاني يا قلب).



وفي فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين قدم العديد من الأعمال الهامة منها (الكيت كات، البحر بيضحك ليه، العار، الصعاليك، البريء، الكيف، جري الوحوش)، وعلى الرغم من قلة المسلسلات التي شارك فيها، إلا أنه حقق نجاحًا مدويًا عندما أدى بطولة الأجزاء الثلاثة من مسلسل (رأفت الهجان)، كما قدم عدة مسلسلات أخرى، قبل أن يغادر عن عالمنا في 12 نوفمبر 2016.





