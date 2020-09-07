نجل الفنان محمود عبد العزيز يطلب من الجمهور الدعاء لوالده

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اللهم اكرمنا و اهدينا و ارحمنا و اكتب لنا الخير حيث ما كان و ابعدنا عن كل ما لا يرضيك ولا ينفعنا و اشفى كل مريض و قرب كل بعيد و يسر كل عسير يا رب العالمين {اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا} (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا) #مصر #محمد_محمود_عبدالعزبز #محمد_محمود_عبد_العزيز #محمود_عبدالعزيز #محمود_عبد_العزيز #مجموعة_فنون_مصر #mohamed_mahmoud_abdelaziz #mohamed_mahmoud_abd_elaziz #mahmoud_abdelaziz #mahmoud_abd_elaziz #egypt #egyptian_arts_group #photography #egyptian #cinema #actor #producer #hollywood #paris #uae #saudiarabia #kuwait #jordan #lebanon #algeria #morocco #france #canada #oman #lybia
A post shared by محمد محمود عبدالعزيز (@mohamedmahmoudabdelaziz_) on Sep 7, 2020 at 10:14am PDT
اللهم اكرمنا و اهدينا و ارحمنا و اكتب لنا الخير حيث ما كان و ابعدنا عن كل ما لا يرضيك ولا ينفعنا و اشفى كل مريض و قرب كل بعيد و يسر كل عسير يا رب العالمين {اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا} (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا) #مصر #محمد_محمود_عبدالعزبز #محمد_محمود_عبد_العزيز #محمود_عبدالعزيز #محمود_عبد_العزيز #مجموعة_فنون_مصر #mohamed_mahmoud_abdelaziz #mohamed_mahmoud_abd_elaziz #mahmoud_abdelaziz #mahmoud_abd_elaziz #egypt #egyptian_arts_group #photography #egyptian #cinema #actor #producer #hollywood #paris #uae #saudiarabia #kuwait #jordan #lebanon #algeria #morocco #france #canada #oman #lybia
A post shared by محمد محمود عبدالعزيز (@mohamedmahmoudabdelaziz_) on Sep 7, 2020 at 10:14am PDT