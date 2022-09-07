شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، انطلاق النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتشهد أكثر من 20 فعالية ما بين جلسات نقاشية وموائد مستديرة وورش عمل، بالتعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، وذلك في إطار تعزيز المناقشات وخلق الشراكات البناءة الهادفة لدفع التحول الأخضر في قارة أفريقيا، وتحفيز العمل المناخي، وحشد جهود المجتمع الدولي نحو تمويل المناخ في القارة.

كما تعقد لأول مرة في النسخة الثانية من المنتدى ثلاثة ورش عمل تدريبية بهدف تبادل الخبرات والتجارب ومناقشة السياسات.

وألقى الرئيس السيسي، كلمة أكد فيها أن قضية التغير المناخي باتت من أولويات أجندة التنمية المستدامة، وأن البلدان النامية تحتاج 800 مليون دولار لمجابهة التغيرات المناخية.

وننشر خلال السطور التالية أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال المشاركة في منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي المنعقد بالعاصمة الإدارية والجديدة:

- منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي يؤكد الأهمية المتزايدة لقضية التغير المناخي

- قضية التغير المناخي باتت من أولويات أجندة التنمية المستدامة

- البلدان النامية تحتاج 800 مليون دولار لمجابهة التغيرات المناخية

- يجب التعاون لرفع قدرات الدول الإفريقية في التكيف مع التغيرات المناخية مع وجود رؤية شاملة لتحقيق ذلك

- مؤتمر شرم الشيخ للمناخ يأتي في سياق تحديات عالمية

- يجب ألا تؤثر التحديات العالمية على الالتزامات الدولية بشأن المناخ

- مصر وضعت خطة طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة وكان البعد البيئي ركنا رئيسيا فيها

- مبادرة حياة كريمة تساهم في تحسين حياة 60 مليون شخص في جميع مناحي الحياة

- مصر الدولة الأولى عالميا في مجال معالجة وإعادة استخدام المياه وفقا للمواصفات العالمية

- لدينا برامج ضخمة للطاقة الجديدة والمتجددة لتقليل الاستخدام الوقود الأحفوري

- مصر قادرة على تقديم طاقة نظيفة من خلال الطاقة الهيدروجينية

- العاصمة الإدارية الجديدة هي جزء من المشروع المصري الضخم للمدن الجديدة التي تستهدف تقليل الانبعاثات الضارة