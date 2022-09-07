قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد مع بداية شهر سبتمبر، تحسنًا في الأحوال الجوية، لافتة إلى الشعور بانخفاض في الحرارة اليوم، خلال فترات الليل والنهار.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأربعاء، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، على مدار اليوم.

وأشارت إلى أن السحب تحجب جزءًا من أشعة الشمس، وتساعد على الشعور بانخفاض الحرارة نهارًا وليلًا، قائلة إن نشاط الرياح وسرعاته التي تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/ الساعة، على أغلب مناطق الجمهورية، يعمل على انخفاض الحرارة، وأجواء أشبه بالخريفية خلال المساء والصباح الباكر.

وذكرت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، أن المواطنين سيشعرون تدريجيًا باختلاف درجات الحرارة نهارًا وليلًا، على مدار الأيام المقبلة، معلنة أن البلاد تشهد انخفاضًا كبيرًا في الحرارة بعد منتصف شهر سبتمبر الجاري، خاصة خلال الليل.

ولفتت إلى تعرض أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط، لفرص سقوط أمطار اليوم، بدأت بسقوط أمطار خفيفة على الإسكندرية والبحيرة والدقهلية ومطروح، متوقعة استمرارها على مدار اليوم، وامتدادها لمحافظات الوجه البحري.

وأوضحت أن الأمطار الخفيفة تساعد على الشعو بالأجواء الخريفية، ولن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية للمواطنين، محذرة من أن نشاط الرياح اليوم، يؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج بمعدل 3 أمتار.