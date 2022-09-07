زيلينسكي يدعم دعوة الأمم المتحدة لمنطقة آمنة حول المحطة النووية الأوكرانية

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، دعم توصية الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، لإقامة منطقة آمنة حول محطة "زابوريجيا" للطاقة النووية في بلاده.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن زيلينسكي قوله في خطاب متلفز: "إذا كان محتوى هذا الاقتراح هو نزع السلاح من أراضي محطة الطاقة النووية - وهذا منطقي، عندها يمكننا دعم نزع السلاح".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "اعتقد أن العالم يحتاج أيضًا إلى ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجبار روسيا على نزع السلاح من أراضي محطة الطاقة وإعادة السيطرة الكاملة إلى أوكرانيا".

ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إقامة "منطقة حماية للأمان والأمن النوويين" حول المحطة في تقرير صدر أمس الثلاثاء.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن هناك حاجة "ملحة" لاتخاذ إجراءات لمنع وقوع حادث نووي في المحطة التي تقع على الخط الأمامي للحرب في أوكرانيا والتي تضررت بالفعل من جراء القصف.